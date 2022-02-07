Каплевидный беспилотник создали в СевГУ

Разработка создана в лаборатории «Динамика полета и управления беспилотных авиационных систем» Института национальной технологической инициативы (НТИ) Севастопольского государственного университета.

Летательный аппарат имеет весьма необычную форму, рассказал на ученом совете СевГУ директор Института НТИ Сергей Дудников.

«Это большая капля, которая является летающим крылом (крылья по бокам – для маневрирования) с высоким и качественным коэффициентом подъемной силы. Мы рассчитали его решением обратной задачи термодинамики», — сказал С.Дудников.

Кроме того, институт проводит по заказу авиационного предприятия два проекта научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) на сумму три млн руб.

По словам ученого, помимо написания и тестирования драйверов для операционных систем жесткого реального времени для самолетов, нас еще пригласили в проект по созданию информационных двойников пассажирских самолетов следующих моделей МС-21. Наша кафедра «Программная инженерия интеллектуальных систем» активно в этом участвует».

Он также рассказал, что институт НТИ также работает над созданием тяжелых транспортных беспилотников и аэротакси.

Для этих целей в поселке Голландия уже построена испытательная инфраструктура, на которой в этом году начнутся эксперименты. Как сообщается, уже заказаны новые винто-кольцевые движители, которые позволят создать летный образец мультироторного беспилотного воздушного судна (БВС) грузоподъемностью до 50 кг и станции автономного базирования для него совмещаемой с роботизированным устройством приёма и обработки перевозимого груза.

Получен заказ на использование полетного контролера и микроволновые системы посадки посадочной станции для беспилотников. Планируется реализация проекта по построению автономных сетей беспилотного авиационного мониторинга с применением БВС вертикального взлёта и посадки различных типов, базируемых на универсальных роботизированных платформах (УРП).