Альтернативу Инкерманскому причалу пока не нашли

Таким образом ответил на вопрос губернатора Михаила Развожаева директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено о поиске временной площадки для приема катеров в Инкермане.

Таким образом ответил на вопрос губернатора Михаила Развожаева директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено о поиске временной площадки для приема катеров в Инкермане.

— Выезжал на место, смотрел, удобных вариантов нет. Сейчас прорабатываем вариант найти понтон или другое плавсредство, которое можно будет использовать для пассажирских перевозок, — доложил П.Иено. Он также пообещал до конца недели определиться с этим вопросом.

Напомним, что причал в Инкермане, официально закрытый для приема катеров с 1 января из-за аварийного состояния, требует ремонта, на который предположительно потребуется два года.

На этот период П.Иено 17 января на заседании правительства Севастпооля было поручено найти альтернативный причал, который бы смог временно принимать катера.