Самоизоляцию контактных лиц и повторный тест ПЦР при выписке отменили

Коронавирус теперь вылечивается за семь дней.

С 7 февраля постановлением главного санитарного врача и приказом Минздрава отменены необходимость самоизоляции контактных лиц. Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил заместитель губернатора Александр Кулагин.

Он уточнил, что при этом Роспотребнадзор предписания не выписывает и больничные листы не открывает.

Также, по словам А.Кулагина, выписка пациентов осуществляется без повторного ПЦР-тестирования, если время лечения составило 7 календарных дней и более. Если пациент, получил положительный тест и, пробыв на больничном примерно 3 дня, чувствует себя хорошо, то ему необходимо для того, чтобы выйти на работу, все-таки ПЦР-тест сдать.

— То есть, 7 дней — это ключевой срок, который определяет необходимость или отсутствие необходимости сдачи теста ПЦР, — уточнил А.Кулагин.

Еще одна информация касается возможности формирования листов нетрудоспособности и справок для студентов и учащихся в форме электронных документов сроком до 7 календарных дней, без посещения медучреждений, после дистанционной консультации с врачом ил и фельдшером.

— Если у него симптомы, определенные в памятке Минздрава: несбиваемая повышенная температура тела выше 38 градусов в течение трех дней, но нет понижения сатурации, то человек может лечиться дома, получая консультации врача по телефону. О болезни он должен сообщить по телефону в поликлинику, после чего ему открывается листок нетрудоспособности, без посещения медучреждения, — уточнил А.Кулагин, добавив, что в случае необходимости, взрослым можно посетить кабинет на Юмашева (в бывшей женской консультации, а детям — в роддоме №1).