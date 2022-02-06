В Азовском и Черном морях повысился уровень стронция-90

В акваториях залива Сиваш в Азовском море и части Каркинитского залива в Черном море концентрация стронция-90 в морской воде в 180 раз превысила уровень, который был до аварии на Чернобыльской АЭС.

В акваториях залива Сиваш в Азовском море и части Каркинитского залива в Черном море концентрация стронция-90 в морской воде в 180 раз превысила уровень, который был до аварии на Чернобыльской АЭС.

Ученые Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) РАН выявили в прибрежных водах Черного и Азовского морей зоны, где повысилась концентрация радиоактивного стронция-90. Это может быть связано с перекрытием Северо-Крымского канала, информация размещена на официальной странице в социальных сетях ИнБЮМа. Данные получены в 2021 году во время рейсов научно-исследовательского судна "Профессор Водяницкий" и сухопутных экспедиций.

По словам руководителя отдела радиационной и химической биологии, ведущего научного сотрудника ФИЦ ИнБЮМ РАН Натальи Мирзоевой, в 2021 году выявлены новые потенциально критически загрязненные стронцием-90 районы Черного и Азовского морей. В Азовском море это акватория залива Сиваш, в Черном море - кутовая часть Каркинитского залива, где концентрация стронция-90 в морской воде в 180 раз превысила уровень, который был до аварии на Чернобыльской АЭС.

Эти показатели свидетельствуют о том, что Днепр несет радиоактивные вещества. Это может быть связано с тем, что с 2010 года на ЧАЭС начали осушать водоем-охладитель, стоявший на пути радиоактивных веществ при аварии. Вода из него сбрасывается в Припять и каскад днепровских водохранилищ, а затем попадает в Черное море.

Справка

Стронций-90 — радиоактивный нуклид стронция, образуется преимущественно при делении ядер в ядерных реакторах и ядерном оружии.

В окружающую среду стронций-90 попадает преимущественно при ядерных взрывах и выбросах с АЭС. Является аналогом кальция и способен прочно откладываться в костях. Длительное радиационное воздействие 90Sr и продуктов его распада поражает костную ткань и костный мозг, что приводит к развитию хронической лучевой болезни, опухолей кроветворной ткани и костей.

Стронций-90 обладает относительно длительным периодом полураспада, поэтому используется как маркёрный при определении границ и уровней антропогенного радиоактивного загрязнения.