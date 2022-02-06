Севастопольские архитекторы раскритиковали проект реконструкции стадиона КЧФ

На стадионе в районе Исторического бульвара планируют построить ледовую арену, реконструировать футбольное поле с трибунами и снести исторический забор.

На стадионе в районе Исторического бульвара планируют построить ледовую арену, реконструировать футбольное поле с трибунами и снести исторический забор.

Соответствующее концептуальное решение 4 февраля на заседании архитектурного совета представил главный архитектор компании «СоюзПроект» Эдуард Русенко.

По его информации, проектировщики оценив состояние данного спортивного сооружения, а также окрестной застройки, назвали ее разностилевой. Сама же территория стадиона — заброшенной и не востребованной жителями города, «как не имеющая ценности и не представляющая интереса». Это объяснимо: стадион долгое время был закрыт для посещения и к тому же всегда находился за высоким забором.

В своем докладе Э.Русенко напомнил, что объкт построен в 1954 году и с тех пор не ремонтировался. В целом, разработчики готовы сохранить образ и осевую структуру стадиона, а именно входную группу, трибуны на 300 мест, которые они планируют сохранить частично, а частично восстановить в геометрических параметрах, характерных для 1954 года.

При этом сама входная группа, по их мнению, не подлежит полному восстановлению, поскольку за период эксплуатации произошло вымывание цементной смеси и фундамент фактически лежит на песке.

Обновленный спорткомплекс будет состоять из ледовой арены, рассчитанной на проведение региональных соревнований, и полноформатного футбольного стадиона с трибунами.

На плане были представлены территория парковки, центральный вход и два въезда-выезда. При заезде команды попадают на парковку и оттуда проходят по специальному стеклянному коридору: «чтобы фанаты могли еще до начала соревнований видеть своих кумиров».

Причастность спорткомплекса к Черноморскому флоту архитекторы решили обозначить оригинальным архитектурным решением, а именно смещением фасадных ламелей относительно друг друга, что должно создавать эффект подвижности при движении вдоль здания. Последнее было обозначено термином «определенное марево».

Для облегчения восприятия выбрали колористику «под белый мрамор», который в сочетании с теневыми элементами, создаваемыми ламелями, будет дополнять эффект подвижности.

Как элемент советского модернизма, решено сохранить архитектуру подтрибунной входной группы.

Что касается исторического ограждения вокруг стадиона, то, по мнению архитекторов, оно находится в аварийном состоянии, не подлежит ремонту и вообще, выглядит невыразительно. К тому же они определили, что и строился забор по остаточной технологии.

Вместо него предложено установить металлические пластины, повернутые по оси.

Как раз это вызвало неприятие у местных архитекторов, которые убеждены, что забор необходимо восстановить, как архитектурный символ эпохи.

Впрочем, первый вопрос к разработчикам от председателя регионального союза архитекторов Сергея Комарова был связан с необходимостью изначально представить проект на градостроительный совет. Он также напомнил, что объект находится в границах исторического поселения, а также о неоднократных попытках представить ограждение к выявлению в качестве объекта культурного наследия. Еще один его вопрос – об изученности подземных сооружений, расположенных под данной территорией. Архитектура здания ледовой арены ему тоже не понравилась – уж очень напоминает Симферопольский аэропорт, что, по мнению С.Комарова, неуместно в контексте окружающей застройки. Он также указал на близость к территории Исторического бульвара и здания Панорамы с их совершенно иной архитектурной стилистикой.

Другие участники обсуждения в целом поддержали местного эксперта. В частности, севастопольский архитектор Елена Белоус отметила, что у существующего ограждения есть интересные арочные элементы, о сохранении которых стоит подумать.

На это Э.Русенко сказал, что можно было бы повторить в металле сам абрис, но восстанавливать ограждения полностью смысла нет.

Среди иных вопросов были также связанные с благоустройством и озеленением территории и выбором видового состава растений.

Поскольку заседание архсовета проходило в очно-заочном формате, окончательное решение было решено выработать только после письменного представления мнений всех участников.

Нелепый холодильник

Один из них — председатель Севастопольского регионального отделения ВООПИИК Юрий Падалка свое мнение уже выразил.

Он начал с того, что сомнение вызывает уже качество проведенной культурно-исторической экспертизы места: «под стадионом находится обширная сеть подземных ходов, выполненных российскими сапёрами в дни первой обороны города в ходе подземно-минной войны. Эти коммуникации, временами двухъярусные, использовались и в дни Великой Отечественной войны, и до настоящего времени не изучены, а их обследование может выявить интересные и важные артефакты, дополняющие историю города и подвига его защитников».

Он также считает, что, несмотря на то, что стадион не является объектом культурного наследия, его все же необходимо практически отреставрировать с максимальной достоверностью, восстановив исторический облик в его исторических границах;

— Крайне негативно отношусь к проектированию ледового катка на перекрёстке улицы Н.Музыки и 4-я бастионная. Это одна из главных магистралей, ведущая к историческому центру города. Вид на раскрывающуюся панораму города, в том числе на Стадион КЧФ, Панораму «Обороны Севастополя», Исторический бульвар и далее будет перекрыт нелепым сооружением, напоминающим холодильник, уместным где-нибудь в промзоне, на окраине, — утверждает Ю.Падалка.

В качестве еще одного аргумента он заметил, что «наш город — не столица спорта, не готовится, насколько мне известно, к приему международных соревнований, поэтому обилие спортивных сооружений из стекла и бетона в исторической части города считаю неуместным и неприемлемым»