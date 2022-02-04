Вместо части гаражного кооператива «Юпитер» сделают стоянку на 300 машин

Опубликована документации планировки территории при строительстве транспортной развязки на перекрестке Столетовского проспекта и ул.Тараса Шевченко.

Опубликована документации планировки территории при строительстве транспортной развязки на перекрестке Столетовского проспекта и ул.Тараса Шевченко.

Желающие принять участие в общественных обсуждениях, объявленных с 28 января и проводимых в электронном виде, смогли увидеть документацию к ним на сайте департамента архитектуры Севастополя только 4 февраля. При этом предложения и замечания принимаются до 18 февраля.

Рассматриваемый проект входит государственную программу «Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя».

Технические характеристики развязки: магистральная улица районного значения с асфальтобетонным покрытием, расчетная скорость 40-70 км/ч, число полос движения — от двух до четырех. На пересечении улицы Шевченко со Cтолетовским проспектом устроят одноуровневое кольцо диаметром 60 м с двумя полосами движения. Дорогу построят с тротуарами и велодорожками.

Проектом предполагается демонтаж гаражей кооператива «Юпитер». На их месте будут оборудованы две парковки, на которых в общей сложности смогут разместиться 300 машин. В документации указано, что у «юпитерцев» снесут 318 гаражей, а всего в гаражном кооперативе их 1720.

Снос зеленых насаждений будет уточнен в процессе проектирования. Компенсационные посадки, в том числе краснокнижных деревьев (а под пилу пойдут 12 можжевельников высоких, две сосны Станкевича и 21 сосна Палласа) будут определены совместно со специалистами Севприроднадзора.