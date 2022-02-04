В полиции Севастополя будут служить два десятка лошадей

УМВД России по Севастополю ищет подрядчика для установки быстровозводимой конюшни, в которой будет размещен создаваемый конный взвод.

УМВД России по Севастополю ищет подрядчика для установки быстровозводимой конюшни, в которой будет размещен создаваемый конный взвод.

Информация о конкурсе с такой начальной (максимальной) ценой в 27,6 млн рублей размещена на сайте госзакупок 28 января 2022 года. Срок подачи заявок — 7 февраля.

Предмет закупки — поставка военно-технического имущества для нужд УМВД России по г.Севастополю в рамках государственного оборонного заказа, в целях обеспечения государственной программы вооружения (Закупка сборно-разборного быстровозводимого специального сооружения).

Это должен быть бескаркасный ангар арочного типа размером не менее 68,5 на 16 метров, высотой — не менее 8,2 м, с фундаментом из металлических винтовых свай. Внутри планируется разместить 20 денников (стойло для одной лошади) размером 3x4 м.

Кони, люди, финансирование

Напомним, что «Севастопольская газета» еще в августе 2021 года обнаружила в социальных сетях, а также на портале «Авито» объявления о наборе персонала в конный взвод УМВД России. Молодых людей приглашали служить в конную полицию. Требования для соискателей включали образование не ниже среднего полного общего (11 классов), опыт работы с лошадьми. В качестве обязанностей была указана правоохранительная деятельность.

Обещанные перспективы — карьерный рост, зарплата от 40 тысяч рублей, возможность бесплатно получить высшее юридическое образование, медицинское обеспечение, оплачиваемый больничный лист, полный соцпакет, компенсация за поднаем жилья, оплачиваемый отпуск до 60 суток, ранний выход на пенсию.

На информационный запрос «Севастопольской газете» в УМВД пояснили, что конный взвод будет охранять общественный порядок на участках, «где по природным условиям использование автотранспортных средств затруднено или невозможно, а именно в курортных, дачных районах и зонах массового отдыха граждан, а также при проведении общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий». Размещение кавалерийского подразделения полиции предполагается на территории центра кинологической службы УМВД России по Севастополю, то есть в районе улице Гидрофической.

Правда, о том, сколько человек предполагается набрать в создаваемый конный взвод и в какую сумму обойдется это нововведение (ветеринары, конюхи, кузнецы, закупка попон, подков и специальных башмаков для лошадей патрулирования асфальтированных улиц), в ответе не было сказано ни слова. Именно поэтому за первым запросом газета отправила еще один.

В итоге выяснилось, что «в настоящее время продолжается набор граждан для замещения только должности «полицейский». В связи с тем, что создание кавалерийского взвода по-прежнему находится на стадии планирования, конкретная дата его создания не определена, штатная численность и штатное расписание подразделения в настоящее время не утверждены. «Финансирование кавалерийского взвода с момента его создания будет осуществляться за счет средств федерального бюджета», — сообщалось во втором ответе.

Теперь же из данных закупки — по размеру конюшни можно сделать вывод, что взвод будет численностью не более 20 конных полицейских.