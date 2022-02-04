В Бахчисарае подростки чуть не задушили школьницу

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Бахчисарайского района, подозреваемого в покушении на убийство школьницы.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Бахчисарайского района, подозреваемого в покушении на убийство школьницы.

По данным следствия, днем 1 февраля 2022 года на заднем дворе одной из школ Бахчисарайского района девятиклассник совместно с малолетним знакомым решил задушить восьмиклассницу этой же школы. Преступный умысел возник на почве личных неприязненных отношений к жертве, уточнили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.

После того, как потерпевшая потеряла сознание, подростки, испугались и убежали с места происшествия. Девочка выжила.

В ходе расследования уголовного дела следователями и следователями-криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначено проведение судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.