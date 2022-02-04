Убил нападавшего перочинным ножом

За драку со смертельным исходом житель Севастополя отправится на семь лет в колонию, сообщила пресс-служба Балаклавского районного суда Севастополя.

За драку со смертельным исходом житель Севастополя отправится на семь лет в колонию, сообщила пресс-служба Балаклавского районного суда Севастополя.

В октябре 2020 года в ночное время между нетрезвым мужчиной и двумя его также нетрезвыми оппонентами на почве личных неприязненных отношений возник конфликт, инициаторами которого были потерпевшие. Завязалась драка.

Ощущая физическое превосходство нападавших, подсудимый решил применить оказавшийся у него перочинный нож. Одному он нанес не менее шести ударов в область живота, второму — удар лезвием ножа в область плеча, повредив мышцы и сосуды, что вызвало большую кровопотерю и шок, в результате которых мужчина умер на месте.

Поскольку умысла у подсудимого на убийство установлено не было, его действия квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенные с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух лиц, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего.

Кроме того, судебным следствием, которое продолжалось почти год, опровергнута версия защиты, что подсудимый действовал в условиях необходимой обороны.

При назначении наказания, суд учел то, что подсудимый ранее не судим, совершил явку с повинной, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, и принял во внимание противоправное поведение потерпевших.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, отбывать которое мужчине предстоит в колонии строго режима. Кроме того, частично удовлетворены и иски потерпевших о возмещении морального вреда в общей сумме 1,1 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.