Трассу «Таврида» передали в федеральную собственность

В Республике Крым завершен процесс передачи трассы «Таврида» в федеральную собственность, говорится в сообщении ФКУ Упрдор «Тамань».

В Республике Крым завершен процесс передачи трассы «Таврида» в федеральную собственность, говорится в сообщении ФКУ Упрдор «Тамань».

В начале января специалисты Госкомрегистра Республики Крым оформили трассу и транспортные развязки в собственность Крыма, зарегистрировав право оперативного управления за ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым». Следующим этапом дорогу передали в федеральную собственность.

С февраля 2022 года дорога А-291 Керчь – Симферополь – Севастополь протяженностью более 250 км находится в оперативном управлении подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Тамань». В зимний период дорогу обслуживает 97 единиц спецтехники, оборудованной устройствами системы ГЛОНАСС и «Дортранснавигация».

Строительство «Тавриды» — дороги от Керчи до Севастополя началось в мае 2017 года, с 2018 года дорога работала в двухполосном режиме, а с августа 2020-го движение осуществляется по четырем полосам на всем протяжении трассы. В составе дороги — 19 транспортных развязок и 30 надземных пешеходных переходов.

Построено семь участков дороги, восьмой — от Мекензиевых гор до Севастополя должны ввести в строй в 2023 году.