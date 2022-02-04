Суд отправил под домашний арест подростка, подозреваемого в покушении на школьницу

Бахчисарайский районный суд отправил под домашний арест школьника, подозреваемого в покушении на убийство 13-летней девочки.

Бахчисарайский районный суд отправил под домашний арест школьника, подозреваемого в покушении на убийство 13-летней девочки.

«4 февраля Бахчисарайский районный суд Республики Крым удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста обвиняемому 2005 года рождения. Будущее 13-летнего знакомого обвиняемого, который не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, будет решаться в порядке действующего законодательства РФ», — цитирует сообщение суда ТАСС.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка. По версии следствия, днем 1 февраля на заднем дворе школы подозреваемый и его знакомый пытались задушить восьмиклассницу. Когда девочка потеряла сознание, подростки, испугавшись ее смерти, сбежали.

В пресс-службе Минобразования Крыма сообщили, что по результатам проводимых социально-психологических тестирований с этими учащимися признаков агрессии, враждебности не выявлено.

«По информации администрации Бахчисарайского района, учащиеся одной из школ Бахчисарайского района, совершившие действия, направленные на причинение вреда здоровью 13-летней девочки, ученицы той же школы, в поле зрения органов и учреждений системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних не попадали, на профилактических учетах в органах полиции и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав не состояли. Учащиеся занимались физической культурой и спортом, спиртные напитки и табачные изделия не употребляли», — приводятся в сообщении слова заместителя министра образования региона Тимура Асанова.