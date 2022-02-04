Парусник «Херсонес» встал на ремонт

Учебное судно «Херсонес» поставили на ремонт в 30-й док в Севастопольской бухте, что в районе Угольной пристани. Ремонтные работы производятся для предъявления судна к очередному освидетельствованию инспекции Российского речного регистра.

Учебное судно «Херсонес» поставили на ремонт в 30-й док в Севастопольской бухте, что в районе Угольной пристани. Ремонтные работы производятся для предъявления судна к очередному освидетельствованию инспекции Российского речного регистра.

Это стало возможно, поскольку Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» наконец-то выбрало всех трех подрядчиков работ.

Первоначально конкурс на ремонт парусника с разбивкой на три лота был проведен 8 ноября. Первый лот включал проведение доковых работ и работ по корпусным конструкциям, второй — ремонт судовых систем, третий — вспомогательного оборудования.

По второму и третьему лотам победители были определены без проблем, ими стали ИП Гапонов М.Г. (подряд на 17 млн руб) и ИП Быстров Е.С (подряд на восемь млн руб). Однако первый лот не был разыгран из-за снятия с конкурса (по технической причине) единственного участника.

Поэтому тендерные процедуры по первому лоту на сумму 32,7 млн руб были объявлены еще раз в декабре. Конкурс выиграло питерское предприятие ООО «НОРД-ВЕСТ», снизив сумму контракта до 30,6 млн рублей.

«Херсонес» — учебный трехмачтовый фрегат (корабль с полным прямым парусным вооружением) Росморпорта базируется в Севастополе, хотя его официальный порт приписки из-за антикрымских санкций — Сочи.

Парусник был построен в Польше на Гданьской судоверфи им.Ленина в 1989 году. Первоначально назван «Александр Грин», но по окончании постройки переименован в «Херсонес» в честь 1000-летия крещения Руси.

В середине 2000-х годов судно, тогда принадлежавшее Украине и базировавшееся в Керчи, поставили в док и забросили на 10 лет. После воссоединения Крыма с Россией «Херсонес» отремонтировали. С 2016 года парусник вновь используется для морской учебной практики студентов.