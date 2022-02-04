Начнут достраивать семь долгостроев из 11

В Севастополе в 2022 году планируется достроить семь проблемных многоквартирных домов — их застройщики признаны банкротами.

В Севастополе в 2022 году планируется достроить семь проблемных многоквартирных домов — их застройщики признаны банкротами.

Таким образом будут восстановлены права почти 400 обманутых дольщиков.

Чтобы завершить строительство объектов и восстановить права граждан, правительство Севастополя направило в федеральный Фонд развития территорий пакет документов. Решение наблюдательным советом фонда должно быть принято в ближайшее время.

После выделения финансирования достаивать начнут дома по следующим адресам:

– ЖСК Остряково – проспект Генерала Острякова, д. 244, I очередь строительства, ПК-1;

– ЖСК Остряково – проспект Генерала Острякова, д. 244, I очередь строительства, ПК-2;

– ЖСК Остряково – проспект Генерала Острякова, д. 244 I очередь строительства, ПК-3;

– ул. Степаняна, д. 9-А, ПК-1;

– ул. Степаняна, д. 9-А, ПК-2;

– ЖСК «Жилком» – проспект Победы, д. 29-А, I очередь строительства;

– проспект Победы, д. 29-А, II очередь строительства.

Это будет первый опыт восстановления прав участников долевого строительства на объектах, возведение которых началось до вхождения Севастополя в состав РФ. Всего в едином реестре проблемных объектов города числится 11 домов, пострадавшими по ним признаны 590 человек, уточнили в пресс-службе правительства города.

Всего же в России в Едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) числится 2 521 дом. Пострадавшими по этим объектам признаны 129,4 тысяч человек.