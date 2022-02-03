В онкодиспансере проведут День женского здоровья

В севастопольском онкологическом диспансере в субботу, 5 февраля, проведут День женского здоровья, приуроченный к Всемирному дню борьбы против рака.

В севастопольском онкологическом диспансере в субботу, 5 февраля, проведут День женского здоровья, приуроченный к Всемирному дню борьбы против рака.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения, 5 февраля с 9.00 до 13.00 в онкодиспансере можно будет получить консультацию гинеколога и маммолога. При наличии медицинских показаний пациенток направят на дополнительные обследования: ультразвуковой скрининг и маммографию. Направление от врача не требуется. На обследования приглашают женщин, которые не состоят на диспансерном учете в онкодиспансере.

Записаться на консультацию и обследование можно через единый контакт-центр здравоохранения по телефонам: 8 (800) 5-800-800 (с мобильного) или 0 (800) 5-800-800 (со стационарного). Звонок бесплатный.

Ежегодно онкопатологии диагностируют более чем у двух тысяч жителей Севастополя. Своевременное обращение к врачу и диагностика позволяют выявить заболевание на ранних стадиях и вовремя начать терапию.

В Севастополе реализуется региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Его цель — снижение смертности от злокачественных новообразований. Он направлен на совершенствование профилактики и раннее выявление рака, а также на оказание специализированной помощи больным и внедрение новых методов лечения.

Всемирный день борьбы против рака ежегодно отмечается 4 февраля.