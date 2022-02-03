В магазине обнаружены товары без маркировки

В магазине обнаружены товары без маркировки

Должностные лица Севастопольской таможни и сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверки в одном из магазинов города обнаружили товары, на которых отсутствовала обязательная маркировка средствами идентификации.

Продукция, не имеющая документального подтверждения ее безопасности, — 864 пары обуви и 1160 единиц текстильных изделий — полотенца и постельное белье — арестована Роспотребнадзором.

«Прежде всего, система маркировки определенной категории товаров направлена на защиту интересов субъектов предпринимательства и потребителей», — прокомментировала результаты проверки заместитель начальника Севастопольской таможни — начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Галина Соничева.

По ее словам, маркировка товаров защищает внутренний рынок от нечестной конкуренции и борется с теневой экономикой.