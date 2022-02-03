Сало, мед и колбаса российскую границу не прошли

Жители Украины в январе 2022 года пытались ввезти в Крым более 200 кг животной продукции, но им это не удалось.

Жители Украины в январе 2022 года пытались ввезти в Крым более 200 кг животной продукции, но им это не удалось.

За первый месяц 2022 года государственные инспекторы Южного межрегионального управления Россельхознадзора пресекли ввоз в Республику Крым с Украины 211,9 кг продукции животного происхождения. В основном это сало, мед, домашние консервы, колбаса, яйца.

Также были попытки провезти домашнюю птицу без соответствующих документов.

Запрещенные к ввозу товары были выявлены в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» в ручной клади граждан и багаже личного автотранспорта пассажиров, следующих из Украины, и возвращены на территорию сопредельного государства.