Проиндексированную на 8,6% пенсию выплатят в феврале вместе с добавкой за январь

Неработающие пенсионеры — получатели страховой пенсии начнут получать проиндексированные выплаты в феврале по обычному графику — с 4 числа.

Неработающие пенсионеры — получатели страховой пенсии начнут получать проиндексированные выплаты в феврале по обычному графику — с 4 числа.

Вместе с пенсией за февраль также будет произведена доплата за январь с учетом доиндексации страховой пенсии с 5,9% до 8,6%.

Все выплаты придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Страховые пенсии 30,8 млн российских пенсионеров, в том числе свыше 88 тысяч севастопольцев, в 2022 году проиндексированы на 8,6% — выше уровня инфляции за прошлый год, которая по данным Росстата составила 8,4%.

ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Севастополю обращает внимание, что у каждого пенсионера прибавка после индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. Работающим пенсионерам — получателям страховых пенсий индексация не положена.