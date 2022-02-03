Повышенные премии возвращались данью руководителю

Прокуратура Ленинского района Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя Регионального центра информатизации и оценки качества образования. Она обвиняется в присвоении денежных средств в крупном размере, совершенном с использованием служебного положения.

Прокуратура Ленинского района Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя Регионального центра информатизации и оценки качества образования. Она обвиняется в присвоении денежных средств в крупном размере, совершенном с использованием служебного положения.

По версии следствия, женщина, являясь руководителем государственного бюджетного учреждения, с мая 2019 года по май 2020 года давала указание главному бухгалтеру о начислении завышенных премиальных выплат некоторым сотрудникам. Те перечисляли часть денег на ее личный банковский счет и счет ее близкой родственницы. Таким образом, департаменту образования и науки Севастополя был причинен ущерб в размере более 340 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры Ленинского района Севастополя. Расследование проведено следственным отделом по Ленинскому району Севастополя ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.

При направлении уголовного дела в суд прокуратурой района предъявлен иск о взыскании с обвиняемой материального ущерба, причиненного преступлением, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.