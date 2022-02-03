Одобрен первый этап строительства обхода Симферополя

Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию на первый этап строительства автомобильной дороги в обход столицы Крыма на участке Донское – Перевальное.

Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию на первый этап строительства автомобильной дороги в обход столицы Крыма на участке Донское – Перевальное.

Заказчик — ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым», генеральный проектировщик — АО «ВАД», он же будет и генеральным подрядчиком при строительстве. Работы ведутся в рамках ФЦП.

Проектируемая автодорога протяженностью 25,2 км соединит федеральную трассу А-291 «Таврида» с дорогой на Южный берег Крыма и обеспечит транзитное движение автотранспорта в обход Симферополя. Объездной маршрут поможет перераспределить транспортные потоки в направлении Алушты, разгружая участок от Симферополя до Перевального.

Начало обхода предусмотрено от транспортной развязки, расположенной на ПК1868 тарассы «Таврида». Конечная точка расположена на км 155+000 автодороги «Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта». Ввод в эксплуатацию ожидается в 2024 году.

Проектом, одобренным Главгосэкспертизой России, предусмотрен первый этап строительства обхода на участке км 0+000 – км 15+800.

На первом этапе строительства четырехполосной автодороги категории IB планируется устройство двух развязок в разных уровнях, семи путепроводов,установка шумозащитных экранов, прокладка кабельных и воздушных линий электропередач, размещение блочно-комплектных трансформаторных подстанций, локальных очистных сооружений и других объектов и коммуникаций. Кроме того, в рамках первого этапа планируется устройство внутриплощадочных проездов и площадок для движения пожарных машин и спецтехники для проведения ремонтно-восстановительных и регламентных дорожных работ.

Окончательный вариант прохождения юго-восточного обхода Симферополя был утвержден в ноябре 2021 года. Дорога пройдет через село Заречное вдоль Аянского водохранилища.

Власти Крыма пообещали обеспечить справедливую оценку участков тех людей, чье жилье попало в зону сноса для проведения дорожно-строительных работ. Изъятию подлежит около 50 домовладений. Снесут сельский клуб, начальную школу, строительный магазин и продовольственный супермаркет.