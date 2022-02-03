Картину севастопольской студентки покажут на выставке в честь олимпиады в Пекине

Творческую работу студентки Севастопольского профессионального художественного колледжа Влады Дьякиной отобрали для участия в выставке, которая пройдет в олимпийском Пекине и посвящена предстоящим XXIV зимним олимпийским играм.

Творческую работу студентки Севастопольского профессионального художественного колледжа Влады Дьякиной отобрали для участия в выставке, которая пройдет в олимпийском Пекине и посвящена предстоящим XXIV зимним олимпийским играм.

Выставку организуют Всекитайская федерация женщин, МО КНР, Центральная академия изящных искусств, Посольство РФ в КНР, Секретариат ШОС, общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский детский фонд».

Как рассказала «Севастопольской газете» преподаватель колледжа Софья Безверхая, об организации пекинской выставки «Ввысь за мечтой» и возможности принять участие в отборе в колледже узнали от специалистов департамента образования. Оттуда переслали положение, в котором значилось, что к участию в конкурсе приглашают молодых художников со всего мира в возрасте до 25 лет.

Тема работ — популяризация здорового образа жизни, олимпийского и паралимпийского движения, а также позитивное отношения к зимним видам спорта, как источника здоровья, счастья, улыбок и т.д..

В.Дьякина оказалась в числе тех, кому предложили поучаствовать в конкурсе и одной из двоих девушек, кто на самом деле сделал и отослал свои работы. В итоге, из двух присланных из Севастополя картин, одна успешно преодолела этап отбора.

— На картине Влады запечатлен образ молодой красивой женщины, взгляд который устремлен вперед, навстречу мечте. Работа выполнена акварельными красками, в характерном стиле плаката 70-х годов XX века, — рассказала С.Безверхая.

По ее словам, одной из сложностей стало требование организаторов выставки заполнить заявку на участие на английском и… китайском языках.

— Разумеется, мы были весьма удивлены этим условием, но с помощью гугл-переводчика нам все-таки удалось справиться с этой сложностью. В итое, заявки на китайском были заполнены и отосланы. Каково же было наше удивление, когда электронный победный сертификат из Китая мы получили также на китайском языке. Зато теперь мы имеем представление, как выглядит китайская грамота, — продолжила рассказ преподаватель.

Не сказать, что в колледже поняли абсолютно все, что написано в сертификате — в колледжи предполагают, что картина В.Дьякиной станет частью онлайн экспозиции, которую получится увидеть посредством интернета.

Они не уверены, что на этом их переписка с олимпийским Пекином завершена. Так или иначе, но в колледже радуются самому факту участия своей студентки в столь значимом и масштабном событии.

Сама художница учится сейчас на третьем курсе по специальности «Дизайн». Она — отличница на протяжении всех лет учебы и получает повышенную стипендию.

Преподаватель отметила ее одаренность, коммуникативность, добросовестность и ответственность. Девушка с удовольствием участвует в различных конкурсах. В отличие от других студентов, кому предлагали представить свои работы на пекинский конкурс, Влада не только дала свое согласие, но и блестяще выполнила данное обещание. И, как оказалось, не зря!