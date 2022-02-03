Евпаторийский трамвай хотят поддержать ежегодной субсидией

Ежегодную субсидию в размере 20 млн рублей глава Республики Крым Сергей Аксенов считает необходимой для поддержания «Трамвайного управление им. И.А.Пятецкого» в Евпатории. Об этом сообщается на официальном портале Евпатории.

Ежегодную субсидию в размере 20 млн рублей глава Республики Крым Сергей Аксенов считает необходимой для поддержания «Трамвайного управление им. И.А.Пятецкого» в Евпатории. Об этом сообщается на официальном портале Евпатории.

На предприятии накопилось немало требующих решения проблем, в том числе связанную с невыплатой зарплаты работникам предприятия. Ее глава Крыма поручил погасить до 14 февраля, распорядившись при этом изыскать возможность для повышения заработка, в том числе использовав дополнительные доходы от новых видов производства.

Еще один проблемный вопрос — необходимость реконструировать историческое здание трамвайного депо, а также благоустроить территорию трамвайного управления.