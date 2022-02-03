Детский театральный фестиваль «Сказочное королевство» проведут в шестой раз

Начат прием заявок на участие в VI Всероссийском детском театральном фестивале «Сказочное королевство».

В 2022 году фестиваль проведут с 1 по 7 июня, традиционно на сцене Севастопольского театра юного зрителя. Об этом сообщается на сайте Главного управления культуры города Севастополя.

К участию в конкурсной программе приглашают драматические театры и театры кукол.

Заявки принимаются до 15 апреля 2022 года, подробности предлагают узнать, направив приветственное письмо в адрес фестиваля на электронный адрес skazkorol@mail.ru. В ответ на письмо организаторы обещают прислать форму заявки и положение о фестивале.

Рассмотрением заявок займутся члены экспертного совета, выбрав самые интересные детские театральные коллективы.

Напомним, что Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Сказочное королевство» проходит в Севастополе с 2017 года. Учредителем фестиваля является АНО ПКММ "Сказочное королевство" совместно с Департаментом культуры города Севастополя и Севастопольским театром юного зрителя, при грантовой поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Федеральной программы «Культура малой Родины».

Участие в фестивале «Сказочное королевство» позволяет профессиональным театрам заявить о себе, наладить творческое взаимодействие с коллегами и , возможно, оказаться в числе победителей или призеров.

По словам директора СевТЮЗ Андрея Маймусова, в этом году фестиваль будет более масштабным. Он рассказал, что для представления конкурсных спектаклей будут задействованы несколько городских театральных площадок.

- Это необходимо, поскольку некоторые привозные спектакли требуют иного технического оснащения сцены, чем на сегодня располагает СевТЮЗ. Мы не хотим, чтобы причина недостаточной технической оснащенности становилась причиной отказа, - сообщил А.Маймусов.

Он также сказал, что в этом году организаторы намерены использовать для показа спектаклей пространство городских улиц. Каких именно, станет известно в ближайшие месяцы и станет результатом обсуждений с представителями городских властей.