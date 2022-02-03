Дело бывшего начальника жилищного надзора передают в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Главного управления государственного жилищного надзора Севастополя, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю. Он обвиняется в получении взятки лично и через посредника в особо крупном размере.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Главного управления государственного жилищного надзора Севастополя, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю. Он обвиняется в получении взятки лично и через посредника в особо крупном размере.

Следствием установлено, что в ноябре 2018 года обвиняемый потребовал у представителя двух управляющих компаний передавать ему ежемесячно взятку в размере 55 тысяч рублей за общее покровительство. В случае отказа чиновник обещал замучить проверками и умышленно выявлять множество нарушений. С ноября 2018 года по март 2021 года обвиняемый, используя свое должностное положение, получил более 1,6 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативных сотрудников УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК УМВД России по городу Севастополю.

В ходе расследования уголовного дела следствием проделана кропотливая работа по сбору доказательственной базы, подтверждающей причастность обвиняемого к совершению преступления. Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Начальник Госжилнадзора Севастополя Дмитрий Яньков был уволен с занимаемой должности 15 марта 2021 года. Поводом стало желание чиновника отстоять в суде свои «честь и достоинство» после публикации «Севастопольской газеты». В материале говорилось о пикете жительницы дома №64 по пр.Античный. Женщина пыталась обратить внимание главы города на конфликт жильцов с Госжилнадзором, утверждая что управляющая компания подделала протоколы собраний, а начальник контролирующего органа потакал этому беспределу.

Д.Яньков был задержан правоохранительными органами 24 марта и содержится под стражей.