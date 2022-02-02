Второй театральный фестиваль «Словотворение.Дети» посвятят Дню детского театра

Очередной фестиваль театральных монологов «Словотворение.Дети» проведут в Севастополе с 28 по 31 марта. На этот раз, мероприятие приурочили к Дню детского театра, который отмечается 20 марта.

Очередной фестиваль театральных монологов «Словотворение.Дети» проведут в Севастополе с 28 по 31 марта. На этот раз, мероприятие приурочили к Дню детского театра, который отмечается 20 марта.

Учредителем фестиваля является АНО Подготовки культурно-массовых мероприятий «Сказочное королевство», театром юного зрителя, при поддержке Севастопольского отделения Союза театральных деятелей РФ, а также при грантовой поддержке правительства Севастополя.

В детском формате фестиваль пройдет уже во второй раз. Первый, хотя его считают тестовым, проведенный в октябре, показал, что в Севастополе есть немало молодых людей, которые чувствуют в себе силы выходить на большую сцену и вполне уверенно делают это.

Итак, подать заявку на участие могут ребята в возрасте от 7 до 18 лет, кто уже пробует раскрыть свой актерский потенциал, занимаясь в любой театральной студии города и, возможно, даже имеет сценический опыт.

Как и прежде, от конкурсанта требуется подготовить 8-минутный законченный театральный монолог (художественный отрывок из драматического, поэтического или прозаического произведения, которые не входят в курс школьной программы).

Предварительно нужно сделать видеозапись, на которой потенциальный участник зачитывает выбранный монолог, загрузить выступление на любое облачное хранилище, вставив в соответствующую строку в заявке, перейдя по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/Ltsx/KU5Hp3UMT.

В заявке следует указать имя, фамилию и возраст, наименование театральной студии, где занимается будущий конкурсант, название исполняемого произведения, с кратким изложением, почему именно этот материал вызвал интерес, контакты для связи, а также ссылку на видеозапись.

Заявки принимаются до 28 февраля по эл.адресу: skazkorol@mail.ru.

По словам заместителя председателя Севастопольского регионального отделения Союза театральных деятелей Аксиньи Норманской, опыт проведения первого детского фестиваля ярко продемонстрировал его востребованность.

— Мы не ожидали такого наплыва участников, какой был в октябре, и уже теперь к нам поступает огромное количество заявок, — рассказала А.Норманская.

По ее словам, впредь организаторы планируют проводить детский фестиваль в марте ежегодно. Что касается взрослого фестиваля, то его ежегодное проведение предполагается перенести на октябрь.