В январе водохранилища полуострова пополнились на 25 млн кубических метров воды

К началу февраля общий суммарный объем воды водохранилищах Крыма составил 159,69 млн кубических метров, что на 24,43 млн больше, чем месяц назад.

К началу февраля общий суммарный объем воды водохранилищах Крыма составил 159,69 млн кубических метров, что на 24,43 млн больше, чем месяц назад.

Как сообщает Крымский гидрометцентр, приток воды в водохранилища Крыма в январе был значительным и в миллионах кубических метров составил: Белогорское — 6.4, Симферопольское — 5, Счастливое — 2,8, Чернореченское — 13,4.

В январе в бассейнах рек северного предгорья и Южного берега Крыма выпало от 40 до 90 мм осадков, что на реках Кача, Биюк-Карасу, Коккозка и в низовье реки Бельбек было в пределах нормы; на реках Салгир, Кучук- Карасу, Су-Индол и в среднем течении реки Бельбек — в полтора раза больше нормы, а в бассейне реки Черная у села Родниковское — на 32% меньше нормы.

Во второй декаде января в горных районах образовался снежный покров. На конец месяца средняя высота снега в районе метеостанции Ай-Петри составила 157% нормы, запас воды в снеге — 55% нормы, а в районе метеостанции на Ангарском перевале — 148% и 98% соответственно.

«К концу года большинство водохранилищ заполнено водой на 46-88% их объемов. Из Загорского водохранилища периодически производился сброс воды», — уточняется в обзоре. Также отмечается, что к концу 2021 года суммарный объем воды, поступившей в основные водохранилища Крыма, составил 223,15 млн кубических метров, что на 142,95 млн кубических метров больше, чем в 2020 году.

Воды хватит на год и даже больше

Ситуация с водными ресурсами Крымского полуострова в 2022 году существенно улучшилась по сравнению с прошлым годом. При максимальном использовании ресурсов и отсутствии осадков текущих запасов хватит как минимум на год. Об этом сообщил доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета Илья Николенко.

По словам ученого, чтобы спрогнозировать, на какой срок хватит существующих водных запасов полуострова, следует учитывать фактор значительной разницы в объемах забора воды в зимний период и в сезон активной загрузки.

«Если в сезон активной загрузки в неделю потребляется 2-2,5 млн кубометров воды, то в зимние месяцы 1-1,5 млн кубометров. Если даже исключить выпадение осадков в течение года, что маловероятно, с учетом мертвого объема водохранилищ естественного стока и забора воды на уровне летнего, существующих запасов хватит как минимум на 55-70 недель. Следует учитывать, что мы прошли два года с минимальными осадками, следующий такой период может повториться через пять-шесть лет», — рассказал И.Николенко.

Как отметил эксперт, в начале прошлого года фактическое наполнение всех водохранилищ полуострова естественного стока составляло 33 млн кубометров. К началу 2022 года эта цифра увеличилась до 163 млн кубометров, что существенно больше среднего многолетнего объёма наполнения — 135 млн кубометров.

К объективным факторам возникновения дефицита водных ресурсов на полуострове в эти годы, кроме перекрытия Северо-Крымского канала, эксперт относит не только нерациональное использование водных ресурсов, но и цикличные изменения климатических условий по атмосферным осадкам.

«Последующие годы с учетом многолетних наблюдений могут стать водообильным, однако не стоит расслабляться, так как климатические изменения по осадкам и температурам могут в будущем засушливые годы сделать еще более сложными. Необходимо ориентироваться на то, что дефицит водных ресурсов является глобальной мировой проблемой», — добавил И.Николенко.

По его мнению, наиболее приемлемым решением проблемы нехватки воды для полуострова является системный и комплексный подход, который включает строительство новых водохранилищ, увеличение объема уже существующих, а также объединение их между собой водоводами, каналами или водотоками для преодоления сезонных и территориальных неравномерностей распределения водных ресурсов.