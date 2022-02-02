Суд обязал горхоз заниматься бездомными собаками

ГБУ «Парки и скверы» придется организовывать отлов, содержание безнадзорных животных в приютах, вакцинацию их против бешенства и других заболеваний, опасных для человека и животных.

ГБУ «Парки и скверы» придется организовывать отлов, содержание безнадзорных животных в приютах, вакцинацию их против бешенства и других заболеваний, опасных для человека и животных.

Ленинский районный суд Севастополя удовлетворил исковое заявление природоохранного прокурора и возложил на департамент городского хозяйства и ГБУ «Парки и скверы» обязанности по работе с безнадзорными животными на территории города, сообщила старший помощник прокурора города по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.

Ранее природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об ответственном обращении с животными и установила, что департамент городского хозяйства и ГБУ «Парки и скверы» не принимают действенных мер по надлежащей организации деятельности по обращению с бездомными животными. Учреждением не организованы мероприятия по отлову, содержанию безнадзорных животных в приютах, обеспечению их вакцинации против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных. Следствием этого может стать рост количества безнадзорных животных, в том числе с различными формами заболеваний.

Природоохранный прокурор направил в Ленинский районный суд Севастополя административное исковое заявление о возложении на департамент городского хозяйства и подведомственное учреждение «Парки и скверы» обязанности обеспечить реализацию мероприятий по обращению с безнадзорными животными на территории города.

Ответчики решение суда обжаловали, однако суд согласился с доводами прокурора и отклонил апелляционные жалобы. Иск прокурора был удовлетворен. Решение суда по иску природоохранной прокуратуры вступило в законную силу.