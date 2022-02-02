Правила землепользования и застройки хотят публично обсудить весной

Согласно заявлению заместителя губернатора Н.Гордюшина, проект ПЗЗ планируется представить на публичные слушания уже весной 2022 года.

Согласно заявлению заместителя губернатора Н.Гордюшина, проект ПЗЗ планируется представить на публичные слушания уже весной 2022 года.

Принятие ПЗЗ Н.Гордюшин считает весьма важным для правообладателей, которые определяют использование земельных участков на территориях, определенных правительством к комплексной застройке.

Он также сообщил, что в преддверие этого, в Департаменте архитектуры и градостроительства проведены заседания рабочей группы с участием представителей Департамента экономического развития, а также смежных ведомств и депутатов Законодательного собрания Севастополя, глав муниципальных образований.

Высказанные замечания легли в основу корректировки документа, в измененном виде после доработки проект ПЗЗ планируют представить комиссии, в состав которой войдут представители исполнительной и законодательной властей.

На проведение публичных слушаний будет отведено еще не менее двух месяцев. По их результатам, как декларируются, будет принято итоговое решение.

По словам Н.Гордюшина, работа над актуализацией Генплана 2018 года будет идти параллельно в ГАУ «Институт Генплана Москвы».

- Генплан определяет не только границы функциональных зон, но и параметры долгосрочного стратегического планирования, - отметил Н.Гордюшин, акцентировав внимание на актуализации одной из самых важных составляющих обновленного Генплана — разработке цифровой транспортной модели, которая учитывала бы рост численности городского населения.