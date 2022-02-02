Полиция просит помочь наполнить музей экспонатами

Культурный центр УМВД России по Севастополю обращается к ветеранам МВД и жителям города помочь в формировании новой экспозиции музея полиции.

Культурный центр УМВД России по Севастополю обращается к ветеранам МВД и жителям города помочь в формировании новой экспозиции музея полиции.

В связи с реэкспозицией Народного музея Севастопольской полиции (милиции) им.М.С.Казакевича проводится сбор музейных предметов: личных вещей, наград, сюжетных и портретных фото (с описанием), документов и воспоминаний, освещающих деятельность сотрудников севастопольской полиции и милиции разных лет.

Прием предметов экспозиции проводится по адресу: пл.Восставших, 6, кабинет 303, контактные телефоны: 73-80-71, 73-80-72.