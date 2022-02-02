Пьяный водитель протаранил мусорные баки

Сотрудникам полиции помогли задержать пьяного водителя.

Поздно вечером 26-летний житель Севастополя из окна своего дома увидел, как на большой скорости в площадку с мусорными контейнерами врезался автомобиль ВАЗ.

Молодой человек сообщил о происшествии в дежурную часть Госавтоинспекции, затем вышел на улицу и стал наблюдать за действиями водителя. Тот вышелиз автомобиля и вел себя неадекватно.

Когда к месту ДТП оперативно прибыл экипаж ДПС, нарушитель закрылся в машине. Несмотря на оказанное противодействие, наряд извлек водителя из транспортного средства и направил в ОМВД России по Нахимовскому району.

Как оказалось, 28-летний водитель управлял автомобилем, не имея права управления транспортными средствами. Правонарушитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Такое нарушение предусматривает административный арест на срок от 10 до 15 суток.

Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя выражают благодарность гражданам за активную гражданскую позицию и оказание помощи в поддержании правопорядка на дорогах и напоминают участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения ПДД, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.