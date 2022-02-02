Объявлен очередной прием заявок на Президентские гранты

С 1 февраля начался прием заявок от некоммерческих организаций на предоставление грантов Президента. Об этом сообщается на сайте kremlin.ru.

С 1 февраля начался прием заявок от некоммерческих организаций на предоставление грантов Президента. Об этом сообщается на сайте kremlin.ru.

Заявки на участие во втором конкурсе на предоставление грантов Президента на развитие гражданского общества в 2022 году принимаются с 1 февраля по 15 марта 2022 года.

На конкурс могут быть представлены проекты некоммерческих неправительственных организаций, предусматривающие осуществление деятельности по следующим направлениям:

— социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

— охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

— поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

— поддержка молодёжных проектов;

— поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

— сохранение исторической памяти;

— защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключённых;—— охрана окружающей среды и защита животных;

— укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;

— развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;

— развитие институтов гражданского общества.

Заявки на участие в конкурсе формируются и подаются в электронном виде на официальном сайте Фонда президентских грантов – президентскиегранты.рф. Победители будут определены в июне 2022 года, финансирование поддержанных проектов начнется с1 июля 2022 года.

Условия и порядок проведения отбора, в том числе требования к заявке на участие, определяются положением о конкурсе, утвержденным 13 января 2022 года и опубликованным на официальном сайте Фонда президентских грантов.

Всего за время работы Фонда с апреля 2017 года проведено 12 конкурсов, на которые было представлено 110 299 проектов. По результатам отборочных мероприятий гранты Президента выделены на реализацию 21 963 социально значимых проектов на общую сумму 45,2 миллиарда рублей.