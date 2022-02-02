Наводить чистоту в парках и скверах будет «Чистый город»

Контракт на годовое санитарное содержание 10 парков и скверов Севастополя подписан с ООО «Предприятие чистый город».

В конце года ГБУ «Парки и скверы» объявило аукцион на оказание услуг по санитарному содержанию парков и скверов города. Начальная цена контракта составляла порядка 130 миллионов рублей. Победителем стала севастопольская компания ООО «Предприятие чистый город», которая согласилась убирать общественные территории почти в полтора раза дешевле — за 89,5 млн рублей.

Согласно техническому заданию исполнитель обязан обеспечить ежедневное поддержание чистоты на территории 10 общественных пространств, находящихся на балансе города. Из них пять скверов: им.Василия Бузина на ул.Пушкина, им.60-летия СССР между пр.Генерала Острякова и ул.Хрусталева, сквер у памятника Ленину на центральной горке, на мысе Хрустальный у памятника «Матросу и Солдату», сквер Севастопольских курсантов в Стрелецкой бухте. Пять парков, которые нужн содержать в порядке по контракту — это детский парк им.Марии Байды, парк им.Анны Аматовой, парк на ул.Н.Музыки, парк Победы и Студенческий парк. Услуги должны оказываться ежедневно, без выходных и праздничных дней. Срок контракта до 31 декабря 2022 года.

Компания OOO «Предприятие Чистый Город» аффилирована с заместителем председателя Законодательного собрания Севастополя, депутатом от ЛДПР Ильей Журавлевым. По данным реестра госзакупок в 2017, 2018 и 2020 годах эта фирма 15 раз становилась победителем электронных аукционов на общую сумму 1,23 млрд рублей.

На сайте компании приглашают уборщиков территорий для работы в Ленинском и Нахимовском районах Севастополя. Говорится о высокой зарплате и дружном коллективе.

Всего на конкурс было подано пять заявок, вторым победителем стал индивидуальный предприниматель из Ростова-на-Дону Кутовой Иван Сергеевич, предложивший за услугу 97,5 млн рублей. Основной вид деятельности ростовского предпринимателя — оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных.