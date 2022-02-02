Мошенник хитростью и лестью переоформил на себя недвижимость пенсионерки

Злоумышленник убедил пожилую женщину переписать на себя три ее квартиры в городе Саки.

Злоумышленник убедил пожилую женщину переписать на себя три ее квартиры в городе Саки.

В Сакский районный суд поступило уголовное дело в отношении 59-летнего жителя города, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствием установлено, что в 2020 году индивидуальный предприниматель, желая незаконно обогатиться и действуя из корыстных побуждений, хитростью и лестью добился расположения гражданки 1937 года рождения, имеющей в собственности три квартиры общей площадью 134,2 квадратных метра и страдающей психическим расстройством.

Войдя в доверительные отношения с пожилой женщиной, злоумышленник предложил ей помочь сделать российские документы на принадлежащую ей недвижимость, уговорив оформить на него договоры дарения. Жертва, не читая, подписала документы, в соответствии с которыми вся принадлежащая ей недвижимость перешла в собственность авантюриста. Причиненный от действий обвиняемого ущерб составил около девяти миллионов рублей.

Неравнодушные знакомые пенсионерки обратились в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. По результатам обращения было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого недвижимое имущество возвращено хозяйке.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщила пресс-служба Следственного комитета.м