Медицинские чиновники наказаны за забывчивость при декларировании доходов

По требованию прокуратуры Ленинского района Севастополя три должностных лица учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения, привлечены к ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства

По требованию прокуратуры Ленинского района Севастополя три должностных лица учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения, привлечены к ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства

Ряд служащих этих учреждений в 2021 году представили неполные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и своих супругов. В справках не были указаны сведения о 33 открытых расчетных счетах, полученных доходах и недвижимом имуществе.

Прокуратура района внесла директору департамента представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. По результатам его рассмотрения трое виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщала пресс-служба прокуратуры города Севастополя.