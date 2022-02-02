Ложные сообщения о терроризме караются уголовной ответственностью

За четыре года, с 2017 по 2021-й в Севастополе за заведомо ложные сообщения об актах терроризма к уголовной ответственности привлечено семь граждан.

За четыре года, с 2017 по 2021-й в Севастополе за заведомо ложные сообщения об актах терроризма к уголовной ответственности привлечено семь граждан.

Виновным назначены наказания в виде обязательных исправительных работ, штрафов, а также принудительных мер медицинского характера. Десять человек, в том числе родители несовершеннолетних, привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба Управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Большая часть подобных преступлений совершается гражданами в состоянии алкогольного опьянения. Основной мотив преступников — хулиганские побуждения, месть родственникам, работодателям либо наличие финансовых претензий к предприятиям или кредитно-финансовым учреждениям. Более половины, совершивших анонимные сообщения, не понимают, что совершают преступления и уверены, что наказание за содеянное не последует.

Напомним, что в 2017 году в уголовный кодекс Российской Федерации были внесены и вступили в силу изменения, ужесточающие уголовную ответственность за совершение подобных преступлений.