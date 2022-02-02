Камышовское шоссе построили без нарушений проекта

К выводу о том, что Камышовское шоссе капитально отремонтировано без каких-либо нарушений проекта, пришли в Крымском управлении Ростехнадзора.

К выводу о том, что Камышовское шоссе капитально отремонтировано без каких-либо нарушений проекта, пришли в Крымском управлении Ростехнадзора.

Информация размещена на сайте Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В ней, в частности, говорится, что Межрегиональным управлением Федеральной службы по экологическому. технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю в рамках осуществления федерального государственного строительного надзора в период с 30 декабря 2021 по 20 января 2022 проведена выездная проверка законченного строительством объекта «Реконструкция автомобильной дороги Севастополь – порт Камышовая бухта».

Далее поясняется, что в ходе визуального осмотра конструктивных, объемно-планировочных и других решений объекта капитального строительства, а также проверки исполнительной документации должностными лицами Управления установлено, что работы по строительству завершены, нарушений обязательных требований не выявлено.

По результатам проверки 31 января 2022 выдано заключение о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, нормативных правовых актов Российской Федерации и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.