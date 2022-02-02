Браки и смерти регистрируют, но по предварительной записи

В Севастополе с 4 по 24 февраля из-за высокой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией приостанавливается предоставление части госуслуг в помещениях государственных органов власти, госучреждений и отделений МФЦ.

Но госуслуги, оказание которых приостановить невозможно, будут предоставляться по предварительной записи:

— государственная регистрация брака, если дата назначена и регистрацию невозможно перенести на другой день;

— государственная регистрация расторжения брака, если дата назначена;

— государственная регистрация смерти;

— государственная регистрация рождения;

— оформление пособий на погребение — единовременного и социального;

— выдача, замена паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина на территории России;

— постановка на учет граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства;

— миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ (в части приема уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и предоставления отметки о приеме уведомления);

— назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде единовременной и (или) ежемесячной страховой выплаты застрахованному либо лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае его смерти;

— назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае невозможности его выплаты страхователем;

— назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка в случае невозможности его выплаты страхователем;

— осуществление ежемесячного пособия по уходу за ребенком неработающим лицам;

— осуществление ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

— установление опеки, попечительства (в том числе предварительные опека и попечительство), патроната, освобождение опекуна (попечителя) от исполнения своих обязанностей;

— назначение ежемесячной выплаты денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) в приемной семье.

Государственные или иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, оказываются исключительно в электронном виде.