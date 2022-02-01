Закрывают дороги на заснеженную Ай-Петри

До весны закрыто движение по дороге Бахчисарай – Ялта в районе горы Ай-Петри, а с 15 февраля приостанавливает работу канатная дорога на эту вершину из Мисхора.

До весны закрыто движение по дороге Бахчисарай – Ялта в районе горы Ай-Петри, а с 15 февраля приостанавливает работу канатная дорога на эту вершину из Мисхора.

В связи с проведением ежегодных плановых профилактических мероприятий о приостановке с 15 февраля работы канатной дороги «Мисхор – Ай-Петри» сообщает на странице в социальной сети Facebook ее оператор ООО «Стартинвест». Оставшиеся дни февраля канатная дорога будет работать по фактической погоде. Возобновятся перевозки пассажиров уже к майским праздникам.

Ранее служба автомобильных дорог Республики Крым сообщила о временном прекращении движения всех транспортных средств по автомобильной дороге Бахчисарай – Ялта в районе Ай-Петри с 28 января по 1 марта.

Закрытие дороги объясняется обеспечением безопасности дорожного движения при угрозах схода снежных лавин, налипания мокрого снега и гололеда.

С начала года спасатели Крыма регулярно информируют о застрявших в снежных заносах автомобилях и о большом количестве травмированных при катании на Ай-Петри и на Ангарском перевале.