Забыли указать счета в банках и проданный автомобиль

Прокуратура Гагаринского района Севастополя выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции при предоставлении должностными лицами сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Прокуратура Гагаринского района Севастополя выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции при предоставлении должностными лицами сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Прокурорской проверкой установлено, что что руководители двух медицинских учреждений Гагаринского района Севастополя при предоставлении сведений в 2021 году не сообщили о наличии у себя и членов своих семей 28 счетов в банковских организациях. Кроме того, одним из них скрыты данные о продаже автомобиля.

В департамент здравоохранения города было внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, которое в настоящее время рассмотрено и удовлетворено. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.