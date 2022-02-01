В Евпаторию прибыл тестовый железнодорожный круиз «Крымский вояж»

Пока пассажиры такого поезда - 20 специалистов туриндустрии из разных регионов страны, а сама поездка является тестовой. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Евпатории.

Пока пассажиры такого поезда - 20 специалистов туриндустрии из разных регионов страны, а сама поездка является тестовой. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Евпатории.

Представители туроператоров путешествуют на поезде по различным городам России и оценивают подготовленную программу. Для них специально организовали промо-тур, чтобы они попробовали новую услугу и смогли предлагать ее туристам.

По пути из Москвы поезд делал остановки в Воронеже, Тамани и Севастополе. После Евпатории он отправится в Симферополь, Феодосию, Керчь и Ростов-на-Дону.

В каждом городе гостям показывают основные достопримечательности и знакомят с его историей.

Организаторы намерены собрать отзывы первых участников промо-тура и внесут коррективы в программу круиза.

«Крымский вояж» в рабочем режиме начнет курсировать по маршруту Москва-Севастополь-Москва с 17 февраля. Поезд будет отправляться каждый четверг и ровно через неделю возвращаться обратно.

Планируется, что он будет ходить в межсезонье, в преддверии высокого туристического сезона.