У найденной в Керченском проливе античной скульптуры итальянские корни

Ученые с помощью новейших методов установили химический состав и особенности создания фрагмента скульптуры авторской работы, найденной в подводных отложениях во время сооружения Крымского моста. Исследователи считают, что используемая глина происходит из центрального района современной Италии, сообщила ТАСС пресс-служба Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ).

Ученые с помощью новейших методов установили химический состав и особенности создания фрагмента скульптуры авторской работы, найденной в подводных отложениях во время сооружения Крымского моста. Исследователи считают, что используемая глина происходит из центрального района современной Италии, сообщила ТАСС пресс-служба Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ).

Терракота была найдена в 2017 году в Керченском проливе при строительстве опор моста. Объект изображает мужскую голову из обожженной глины в натуральную величину, что является редкостью. Предположительно, это античный бог или герой. Использовав метод анализа элементного состава и метод рентгеновской флюоресценции, ученые обнаружили в составе фрагмента 41 химический элемент, что имеет сходство с составами других образцов, в основном происходивших из центральной Италии.

«В соответствии с проведенными измерениями и их последующей статистической обработкой оказалось, что ближайшими по геохимическим характеристикам глины терракоты оказались образцы из области Лациум в центральной Италии. Этот вывод подкрепляется результатами оптических исследований и данными фазового анализа керамического теста скульптуры, а также анализом элементного состава его включений — клинопироксенов», — говорится в сообщении.

В рамках исследования, в котором принимали участие сотрудники ОИЯИ, НИЦ «Курчатовский институт» и Института археологии РАН, ученые решали задачу воссоздания первоначального облика терракоты. Для этого требовалось определить технологию ее изготовления, уточнить датировку, установить центры производства, поскольку визуально терракота выглядела изготовленной не из местной глины, а также проследить торговые связи.

Новые данные о составе

По данным ОИЯИ, при изучении скульптурного объекта на области, имитирующей волосы, усы и бороду, была обнаружена смола. Ее образцы были отправлены для датировки радиоуглеродным методом в Университет Джорджии (США), и удалось установить, что артефакт был покрыт смолой в V веке до н. э. Специалисты смогли также определить вид смолы: мастер использовал сандарак — смолу, выделяемую деревьями западного средиземноморья.

Кроме того, были найдены свинцовые наплывы внутри полой терракоты, которые были изучены на предмет соотношений стабильных изотопов с помощью масс-спектрометрии. Было установлено, что местом происхождения свинца на терракоте были Лаврионские рудники недалеко от Афин (Греция). Как отмечают исследователи, афинский свинец экспортировался в древнегреческие колонии по всему Средиземноморью.

Изучение пигментов красителей в порах керамики показало, что область имитации волос головы была покрыта красителями, изготовленными на основе железо-марганцевых соединений, которые придавали части изделия черно-бурый цвет. В области губ была использована красная охра, часть объекта была загипсована — это делалось в качестве подложки под краситель. Кроме того, полученные данные о составе керамического теста позволили ученым существенно сузить географию поиска материалов, используемых при изготовлении скульптуры, — до нескольких регионов и областей Италии.

«Артефакт является произведением искусства. Этот скульптурный объект, вероятно, деталь архитектурного оформления строения храмового назначения — штучный экземпляр, авторская работа, что установлено томографическим методом. Эта терракота достойна не только Керченского музея, где сейчас находится, но даже Лувра или Эрмитажа, где часто размещены римские копии с несохранившихся греческих оригиналов, в то время как крымская терракота — это несомненный подлинник», — сказал ведущий специалист Курчатовского института Эдуард Грешников, слова которого приводятся в сообщении.