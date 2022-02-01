Сняли фильм о директоре Первой гимназии

«Учитель Первой...» — так называется документальный фильм, посвященный нынешнему директору Севастопольской гимназии №1 имени А.С.Пушкина Виктора Альбертовича Оганесяна.

Сейчас работа над фильмом уже завершена. Автор проекта — видный севастопольский общественный деятель и журналист Андрей Соболев. Режиссер, оператор, а также режиссер монтажа — известный севастопольский журналист Алексей Григорьев.

«Фильм рассказывает о севастопольской гимназии №1 имени Пушкина, ее директоре, традициях, проблемах и успехах севастопольского образования. Это продолжение летописи о новейшей истории города и его героях», — сказано в аннотации к фильму.

Заметим, что совершенно не случайно номер учебного заведения значится в названии фильма с заглавной буквы и прописью — к тому располагает вся история школы.

Там всегда был высокопрофессиональный педколлектив и харизматичные директора, славные начинания которых достойно продолжает В.Оганесян.

Не случайно, качество образования, полученное в стенах здания на Суворова, 10, многократно и успешно протестировано в лучших отечественных и иностранных вузах.

Учиться в Первой гимназии престижно — там особая атмосфера творчества и личностной свободы, которую стараются поддерживать учителя и хранит директор. Оттого и выпускники — сплошь люди творчески активные и личности неординарные.

Судьбы многих из них теано переплетены с историей Севастополя, как и самого В.Оганесяна, чья биография напрямую связана с новейшей историей города. Обо всем об этом в фильме рассказывает он сам, его коллеги и ученики.

Важно отметить, что новый фильм не является коммерческим проектом, а создан исключительно в учебно-просветительских целях при поддержке некоммерческой Фильм создан при поддержке общественной организации «Соотечественники Севастополя».