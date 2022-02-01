Севастопольский «Щелкунчик» повезут в Сочи

С 4 по 9 марта марта в Сочи состоятся первые гастроли Севастопольской Академии хореографии. Об этом сообщил и.о.ректора Академии и директор Севастопольского театра оперы и балета Сергей Полунин на своей страничке в соцсети.

С 4 по 9 марта марта в Сочи состоятся первые гастроли Севастопольской Академии хореографии. Об этом сообщил и.о.ректора Академии и директор Севастопольского театра оперы и балета Сергей Полунин на своей страничке в соцсети.

За подробностями о предстоящих выступлениях в Сочи «Севастопольская газета» обратилась к проректору ФГБУ ВО «Академия хореографии» Кириллу Москалеву.

— В Сочи мы планируем показать «Щелкунчик» трижды — 6,7 и 8 марта, в общественном культурном центре «Галактика». Это будет тот самый спектакль, который в декабре 2021 года мы показали на сцене Севастопольского драмтеатра имени А.В.Луначарского, — рассказал проректор академии.

Напомним, что «Щелкунчик» в исполнении юных артистов Севастопольской академии хореографии понравился севастопольским зрителям, а исполнительское мастерство маленьких артистов, которые пока учатся лишь на подготовительном отделении, откровенно удивило серьезностью подхода и недетским профессионализмом.

— Задача этих гастролей — показать достижения наших воспитанников и еще раз заявить, что мы существуем, и у нас уже есть полноценный спектакль, — продолжил К.Москалев.

По его словам, участие в гастролях примут 44 юных артиста балета. Всего же в Сочи из Севастополя поедут 80 человек, включая обслуживающий персонал.

Заместитель ректора также поделился, что предстоящие гастроли одновременно станут своеобразным приглашением одаренных детей со всей страны принять участие во вступительных экзаменах в новую Академию хореографии, которые заявлены на 1 июня 2022 года в Севастополе.

Он напомнил, что с 1 сентября в Севастополе планируют запустить программу среднего профессионального образования искусства балета.

Поступать в Академию могут дети, которые осенью 2022 года пойдут в 5-й класс общеобразовательной школы. В академии дети будут заниматься по восьмилетней программе интегрированного обучения, которая включит и общеобразовательные предметы.

— Будут набраны 2 класса по 18 человек в каждом. В таком же объеме детей будут набирать и в последующие годы, — сообщил К.Москалев.

Что касается сочинских гастролей, то, по его информации, они организуются на спонсорские средства, а участие в них детей является частью учебного процесса, что можно расценить, как производственную практику и своеобразный экзамен по учебному предмету «танцевальные этюды».

Как и в Севастополе, участие в сочинских спектаклях примет выдающийся артист балета Сергей Полунин.

— Он уже подтвердил свое участие, с солисткой Московского театра имени К.С. Станиславского и В.И.Немировича-Данченко Жанной Губановой в настоящее время ведутся переговоры, но предварительная договоренность о ее участии уже есть, — поделился К.Москалев.

По его мнению, участие в гастролях С.Полунина очень важно для популяризации Севастопольской академии хореографии.

— О нас пока мало кто знает, зато имя Сергея Полунина известно далеко за пределами России. Он-лицо нашей академии! — говорит проректор.

Он также выразил надежду, что обещание строителей передать в этом году новое здание академии в Севастополе на мысе Хрустальный будет выполнено в срок.

Напомним, что в настоящее время в академии по программе предпрофессиональной подготовки занимаются 80 детей, из которых 58-на бюджетной форме обучения.

Любопытно, что нынешние подготовишки примут участие в предстоящем наборе на первый курс академии наряду с остальными соискателями на общих основаниях.