Похищенные из инкассаторской машины 39 миллионов пришлось вернуть

Белогорский районный суд Республики Крым вынес приговор похитившим более 39 миллионов рублей водителю инкассаторской машины и его сообщнице. Водитель проведет 4 года и 2 месяца в колонии общего режима. Сообщница осуждена на трехлетний срок условно.

Белогорский районный суд Республики Крым вынес приговор похитившим более 39 миллионов рублей водителю инкассаторской машины и его сообщнице. Водитель проведет 4 года и 2 месяца в колонии общего режима. Сообщница осуждена на трехлетний срок условно.

Как установлено судом, водитель инкассаторского автомобиля разработал преступный план, как завладеть выручкой. Для реализации он подключил свою сожительницу. Ее задача заключалась в приобретении двух сим-карт оператора мобильной связи, сумок и поиске такси для транспортировки похищенных денег и обеспечения возможности скрыться с места преступления.

1 сентября 2020 года водитель инкассаторского автомобиля совместно с инкассатором, взяв с собой сим-карту оператора сотовой связи «К-Телеком», приобретенную его сожительницей, а также заранее приготовленные две сумки и 8 патронов, которые планировал использовать для инсценировки нападения на инкассаторский автомобиль после совершения хищения денежных средств, прибыл на АЗС «АТАН» в городе Белогорске. Он припарковался, высадил инкассатора, а затем уехал с территории АЗС с находившимися в салоне автомобиля денежными средствами в сумме порядка 39 миллионов рублей.

Похититель машину спрятал, оставив на полу приготовленные заранее восемь патронов, для инсценировки нападения. Деньги он переложил в приготовленные сумки и отправился к сообщнице, которая ждала его в такси.

Сообщники приехали в Судак и сняли номер в гостинице. На утро мужчина намеревался выехать на материк, но был задержан сотрудниками полиции на посту ГИБДД Керчи. Женщина уехала в Симферополь.

В ходе судебного заседания подсудимые свою вину в совершении данного преступления полностью признали. Действия водителя инкассаторского автомобиля суд квалифицировал как присвоение (хищение) вверенного чужого имущества, совершенное в особо крупном размере и незаконные, хранение, перевозка и ношение боеприпасов. Действия сообщницы — как пособничество.

При назначении наказания водителю судом приняты во внимание активное способствование раскрытию и расследованию преступления, розыску имущества, добытого преступным путем, положительные характеристики, признание вины и раскаяние в содеянном, а пособнице — наличие малолетнего ребенка, положительные характеристики, способствование расследованию преступления и признание вины.

Приговор не вступил в законную силу, сообщила пресс-служба Белогорского районного суда Республики Крым.