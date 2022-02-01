Подрядчик ищет субподрядчиков для строительства онкодиспансера

Предыдущий конкурс, объявленный 30 декабря, на выполнение основных работ по строительству объекта «Многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера в городе Севастополь» с начальной ценой договора 2,2 млрд рублей был признан несостоявшимся, поскольку не было подано ни одной заявки.

Предыдущий конкурс, объявленный 30 декабря, на выполнение основных работ по строительству объекта «Многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера в городе Севастополь» с начальной ценой договора 2,2 млрд рублей был признан несостоявшимся, поскольку не было подано ни одной заявки.

Новый тендер размещен на сайте госзакупок 31 января 2022 года. Победителя аукциона определят 24 февраля. Окончание работ — 15 декабря 2022 года. Заказчик — ООО «РТ-СоцСтрой».

Согласно технической документации общая площадь строящегося четырехэтажного здания составляет порядка 33 тысяч кв.м. Проектом предусмотрено размещение на земельном участке здания лечебно-диагностического корпуса, состоящего из шести блоков — диагностического и радиологического, стационара; операционного и вспомогательных подразделений; пищеблока; двух проходных, кислородно-газификационной станции; дизель-генераторной установки; двух трансформаторных подстанций; площадки под холодильные установки и ТБО; четырех подземных резервуаров пожаротушения и восьми — для водостока; канализационно-насосной станции (КНС); ливневых очистных сооружений.

Кроме того работы по строительству объекта включают в себя установку освещения, поставку и монтаж оборудования, выполнение пуско-наладочных работ, благоустройство и озеленение территории.

Строительство онкологического центра в Севастополе предусмотрено федеральной целевой программой (ФЦП) и должно было начаться в 2017 году. Однако на этапе разработки проекта возникли сложности, документ не смогли провести через Главгосэкспертизу. Сметную стоимость удалось утвердить лишь в 2018 году. Но в начале 2019 года Федеральная антимонопольная служба признала неправомерным и приостановила контракт. Позже выяснилось, что в проекте онкодиспансера отсутствует детское отделение. Осенью 2020 года губернатором Михаилом Развожаевым был определен единственный подрядчик ростеховская компания. Стоимость объекта проиндексировали и она составила четыре млрд рублей. Теперь дочка Ростеха — ООО «РТ-СоцСтрой» для выполнения ответственных работ по строительству ищет субподрядчиков.