Начался отбор заявок на конкурс «Торговля России»

Департамент сельского хозяйства Севастополя приглашает всех субъектов хозяйственной деятельности города принять участие в ежегодном Всероссийском конкурсе «Торговля России», сообщила начальник управления потребительского рынка департамента сельского хозяйства Ксения Казанджиева.

— Участники могут подать заявку на официальный сайт торговляроссии.рф. Конкурс будет проводиться по 11 номинациям: «Лучший торговый город», «Лучшая торговая улица», «Лучший нестационарный торговый объект», «Лучшая ярмарка», «Лучший розничный рынок», «Лучший мобильный торговый объект», «Лучший магазин», «Лучший объект фаст-фуда», «Лучший торговый фестиваль», «Лучший оптовый продовольственный рынок», «Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя».

Сбор заявок с 1 февраля по 1 мая 2022 года. Квалификационный отбор и объявление победителей до 25 мая. Церемония награждения — 6 июня.

По словам К.Казанджиевой, Севастополь ежегодно принимает участие во Всероссийском конкурсе. По итогам прошлых лет призовые места в таких номинация, как «Лучший магазин» занимали торговая сеть «Чистый дом», магазин «Большое яблоко» в ТЦ «Муссон». Торговый объект «Корсар», расположенный возле ТЦ Sea Mall, торгующий пиротехникой, стал лучшим среди стационарных объектов. В прошлом году балаклавский фестиваль урожая и виноградарства Winefest получил награду в номинации «Лучший торговый фестиваль».

— Для предпринимателей конкурс интересен с точки зрения общения. На площадке есть возможность обменяться бизнес-идеями, заявить о себе на всю страну. Для города — это достойно и престижно! Мы просим всех принять участие в конкурсе, — призвала К.Казанджиева и пообещала, что департамент окажет заинтересованным необходимую помощь в консультировании, заполнении заявок и подготовке документов.

О конкурсе

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации проводит ежегодный конкурс «Торговля России» уже пятый раз. Впервые он состоялся в 2018 году. Главная задача мероприятия — выявление достижений и лучших практик разноформатной торговли. В 2022 году торжественная церемония награждения победителей состоится в Москве в рамках форума бизнеса и власти «Неделя ритейла».