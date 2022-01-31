Законность застройки Омеги под сомнением

Прокуратура Гагаринского района Севастополя с привлечением специалистов Севгосстройнадзора проводит проверку по обращению граждан о законности строительства на земельном участке по адресу: пляж «Омега», №24 и №27.

Прокуратура Гагаринского района Севастополя с привлечением специалистов Севгосстройнадзора проводит проверку по обращению граждан о законности строительства на земельном участке по адресу: пляж «Омега», №24 и №27.

Установлено, что на данной территории возводятся два корпуса спортивно-развлекательного и торгового комплекса с офисами, апартаментами и гостевыми номерами, высотой семь и восемь этажей. Строительство ведется обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Омега НВ». Земельный участок предоставлен застройщику в аренду в 2006 году и находится у него в пользовании до июля 2024 года.

Прокуратурой будет проверено наличие предусмотренной законом разрешительной документации, соблюдение в процессе осуществления строительства требований действующего законодательства. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства.