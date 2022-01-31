Заболеваемость ковидом за неделю выросла вдвое

Количество случаев заболевания ковидом за неделю выросло в 2,1 раза. Об этом 31 января на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил заместитель губернатора Александр Кулагин.

Количество случаев заболевания ковидом за неделю выросло в 2,1 раза. Об этом 31 января на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил заместитель губернатора Александр Кулагин.

По его словам, количество заболевших, лечащихся амбулаторно, выросло в 2,5 раза, детей — в 3 раза. Суточный темп прироста увеличился в 1,67 раза, а средненедельный - в 2 раза.

При этом коэффициент распространения по сравнению с прошлым понедельником снизился с 1,6 до 1,33.

- На сегодня у нас развернуто 707 коек, заняты 502, свободны 205 (30%). В отделении интенсивной терапии находятся 53 человек (в прошлый понедельник было 47), на ИВЛ — пятеро, - сообщил А.Кулагин.

Он также добавил, что в стационарах проходят лечение 222 человека в возрасте старше 65 лет, а также 45 детей.

В целом, госпитализация увеличилась незначительно, всего на 2,4%.

Зато в 1,4 раза (191 случай за неделю) увеличилось количество выявленных внебольничных пневмоний.

По словам замгубернатора, население активно обращается в колл-центр по номеру «122». В городе работают 56 волонтеров, в том числе в колл-центрах и по доставке лекарственных препаратов.

Всего за неделю поступило 13 116 звонков в колл-центр «122». Больше всего обращений связано с вызовом врача на дом, получением консультаций по вопросам новой коронавирусной инфекции (результаты анализа), а также с некоторыми вопросами по вакцинации.

А.Кулагин напомнил, что для контактных лиц карантин сокращен до 7 дней,

Добавим, что на утро 31 января в Севастополе выявлено еще 442 заболевших, умерли трое в возрасте от 68 до 84 лет.

Всего ковидом заболели 57 569 человек, выздоровели 51 712, умерли 1 962.