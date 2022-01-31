Введены очередные антиковидные ограничения

Правительство Севастополя объявило 31 января на аппаратном совещании о введении дополнительных мер, которые должны ограничить распространение новой коронавирусной инфекции.

Правительство Севастополя объявило 31 января на аппаратном совещании о введении дополнительных мер, которые должны ограничить распространение новой коронавирусной инфекции.

По предложению губернатора Михаила Развожаева принято решение сократить заполняемость кинотеатров, театров и других помещений, где проводится показ различного рода представлений, до 50% (было 70%).

В помещениях государственных органов власти на три недели остановят предоставление государственных услуг, они будут переведены в дистанционный режим.

Речь не идет только о четырех видах услуг: государственная регистрация брака, если дата регистрации была назначена ранее и ее невозможно перенести, расторжение брака, а также государственная регистрация рождения, государственная регистрация смерти.

Рекомендовать сотрудникам в возрасте 60+ перейти на дистанционную работу, вне зависимость от их вакцинированности или перенесенном ковиде.

Департаментам общественной безопасности и транспорта поручено усилить контроль за масочным режимом и проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий.

По словам М.Развожаева, ожидается, что увеличение темпов распространения новой коронавирусной инфекции продлится еще две-три недели.