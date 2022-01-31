Тренер из Севастополя выиграл в лотерею полмиллиарда рублей

В новогоднем тираже «Русского лото» главный приз — миллиард рублей разделили два победителя — жительница Краснодарского края Светлана Брагина и севастополец Владимир Исаков.

В середине декабря прошлого года жена В.Исакова приобрела подарочный конверт из 10 лотерейных билетов, чтобы подарить мужу на праздник. Розыгрыш состоялся 1 января 2022 года в прямом эфире одного из федеральных телеканалов.

Победитель практически сразу узнал о своем выигрыше, однако ему потребовалось время для оформления выигрыша и прохождения требуемой законом идентификации. В лотерейный центр «Столото» В.Исаков в Москве приехал с с супругой, дочерью и зятем.

— Мы часто участвуем в тиражах гослотерей, поэтому можно сказать, что это наша семейная традиция. Перед Новым годом жена ехала по делам. Автобус остановился прямо напротив киоска «Столото» и долго не трогался дальше. Вдруг супруга решила сойти на остановке и зайти купить пару лотерейных билетов на праздничный розыгрыш в надежде на новогоднее чудо. Сотрудница киоска посоветовала взять комплект из 10 штук, чтобы увеличить шансы на победу. Жена согласилась. Затем подарила билеты мне на Новый год, — рассказал счастливчик.

У В.Исакова грандиозные планы на выигрыш. В первую очередь он купит комфортную квартиру в хорошем районе Севастополя, ведь сейчас семья ютится в съемном жилье. Дальше начнет исполнять мечты близких людей.

— Супруга хочет побывать в Петербурге — будет исполнено. Моя красавица-дочь по образованию учитель, но увлекается хореографией. Открою ей детскую школу танцев. Зятю помогу. В планах — купить молодым дом. Еще дочь хочет путешествовать. Мы посоветовались и решили, что часть потратим на благотворительность: будем помогать детям, приютам для животных, знакомым, которые оказались в сложных ситуациях, — рассказывает обладатель счастливого билета.

Мужчина также думает приобрести недвижимость в Москве и переехать жить в столицу, а летом отдыхать в Крыму.

В.Исаков окончил институт физкультуры. Более 30 лет тренирует детей: учит основам дзюдо.

В пресс-службе компании «Столото» сообщили, что по итогам «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали 14 479 009 билетов, а всего в праздничном тираже было разыграно 2 974 200 845 руб.