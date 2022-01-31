На карантин по ОРВИ отправили еще 31 класс

В Севастополе возросло количество классов, которые закрыты на карантин в связи с ОРВИ. Увеличение составило 31 класс. Об этом 31 января на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщила директор департамента образования Лариса Сулима.

В Севастополе возросло количество классов, которые закрыты на карантин в связи с ОРВИ. Увеличение составило 31 класс. Об этом 31 января на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщила директор департамента образования Лариса Сулима.

Она также отметила, что на пять сократилось число классов, где был обнаружен ковид. Дети там выздоровели и имеют положительные результаты тестирования.

По заверениям главы департамента, ведется ежедневный мониторинг в учреждениях образования, и на сегодня в Севастополе нет ни одной школы, где в целом был бы превышен эпидпорог в 20%.

Школы №10 и №31, где ранее был объявлен карантин по ковиду, с 1 февраля планируется допустить к очному обучению.